المطرب هاني شاكر يحتفل بفوز الزمالك بأغنية "زملكاوي"

حرص المطرب هاني شاكر على الاحتفال بفوز نادي الزمالك الذي فاز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية.

وشارك “شاكر” أغنية جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام تحمل عنوان “زملكاوي” احتفالا بفوزه اليوم.

https://www.instagram.com/reel/C7KUuJsrfkU/?igsh=MWFhaDI1bWJndHl1aQ==

مز جهة أخرى، يعود الفنان هاني شاكر من جديد إلى لبنان لإحياء حفله الذي تم تأجيله عدة مرات بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة أحداث غزة، وما يحدث من العدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

ورغم تواجد هاني في لبنان إلا أن الحفل تم تأجيله ليستغل منظمو الحفل المناسبة للاحتفال بعيد ميلاد شاكر، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق، بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري.

وشهد الاحتفال دويتو غنائيًا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية "أصاحب مين"، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو تفاعلًا قويًا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات.

وسوف يشارك الفنان اللبناني مروان خوري، بصحبة هاني شاكر في إحياء الحفل المقرر إقامته في لبنان، يوم 5 يوليو المقبل.