بينهم وزيرة الثقافة ومصطفى كامل.. نجوم المجتمع يقدمون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية (صور)

حرص كل من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وحكيم ومحمد محيي وخالد عجاج وحسام حسني وحمدي باتشان وفيفي عبده ولقاء سويدان وهدى والموزع أحمد عبد السلام والملحن أحمد زعيم، على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية، والذي أقيم بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، كما حرص على الحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.



ورحلت أول أمس عن عالمنا ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب أحمد عدوية، ووالدة المطرب محمد عدوية وشيع جثمانها بمسجد السيدة نفيسة .

ويعد آخر ظهور للثنائى معاً المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا خلالها تكوين عائلة ناجحة.