بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

تصدر عدد من حالات الانفصال خلال الآونة الأخيرة في الوسط الفني ترند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب، منها حب الجماهير للطرفين، أو تعليق يقلب الموازين، أو تصريح يتخذه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "كوميكس" طريف يتداولونه بشكل سريع مثلما حدث خلال الساعات الماضية بعد إعلان الفنانة جوري بكر عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد أكثر من عام على زواجهما.

طلاق جوري بكر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح جوري التي أعلنت عنه عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على إنستجرام، مستعينة بآية قرآنية قائلة: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله، حيث اعتبر متابعوها تصريحها به تناقض بين ذكر آية الفضل، والوقت ذاته الإعلان عن مساوئ طليقها، وتحملها له فترة زواجهما بالإجبار، وإنجابها طفلهما الأول تميم.

يذكر أن جوري شاركت مؤخرًا في مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في رمضان الماضي، محققة نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "سناء"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام قبل الماضي في مسلسل "جعفر العمدة".

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

يعتبر الثنائي ياسمين والعوضي أكثر حالات الانفصال تصدرًا للترند، حيث يحظى كل منهما بقاعدة جماهيرية كبيرة، ما جعلهما حديث الساعة فور إعلان الانفصال خلال الفترة الأخيرة، وطالبهما الجمهور بالعودة مرة أخرى منذ إعلان الطلاق الذي يعتبر قنبلة مدوية بالنسبة لمحبيهما.

ولم ييأس جمهور الثنائي حيث يستمرون بمراقبتهما جيدًا ليعود الثنائي لتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل خلال الأيام الأخيرة، بعد تهنئة العوضي لـ"ياسمين" على نجاح أغنيتها في إعلان دعائي لإحدى شبكات المحمول، ليعلق قائلًا: "مبروك يا سمسم إعلان طرش"، لترد عليه الأخيرة: "تسلم يا عوضيكو"، لتنهال التعليقات بينهما من قبل جمهورهما بالتهنئة لشعورهم بعودتهما مرة أخرى، ولكن تكتم الثنائي على الأمر ولم يعلقا مرة أخرى.

تامر حسني وبسمة بوسيل

تصدر النجم تامر حسني الترند خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت طليقته الفنانة بسمة بوسيل عن أول أعمالها الغنائية بشكل رسمي "البدايات" والتي وضحت أنها كانت لتامر حسني ولكن تنازل لها بسبب إعجابها الشديد بكلماتها، لتوجه له الشكر من خلال منشور عبر إنستجرام ليعلق الأول قائلًا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي"، فيعتبر الجمهور أن هذا الأمر بمثابة تصريح صريح عن عودتهما قريبًا لبعضها البعض، فتصدر اسماهما ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.