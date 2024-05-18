انفصال حبيبين .. مسلم يطرح أغنية "اتقابلنا" ضمن ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب مسلم أحداث أعماله الغنائية منذ قليل بعنوان “اتقابلنا” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو".

وطرح مسلم أغنية “اتقابلنا” على طريقة الفيديو كليب، وتعتبر الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد فوزي، والملحن عبد الرحمن حسام، والموزع الموسيقي مينا خلف.

ويقدم “مسلم” من خلال كليب الأغنية فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة، إلا أنه يكتشف ارتباط حبيبته بشخص آخر، فما كان منه غير الإحساس بالندم، واللوم والعتاب وشاركت فى المقطع الأخير من الأغنية والذى يتخيل فيه أن حبيبته ترد عليه المطربة مريم النجار.



وتأتي هذه الأغنية استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتي يحكي فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.

و"سابوك في البيت" التي أهداها إلى روح والده، ويحكي فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التي وضع حدودًا فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.