السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بإطلالة كلاسيك.. سوسن بدر تهنئ ريم سامى بحفل زفافها

سوسن بدر
سوسن بدر

حرصت الفنانة سوسن بدر على حضور حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى وسط حضور كبير من الوسط الفني وخارجه.

وشاركت "سوسن" صور لها من حفل الزفاف الذي ظهرت خلاله بإطلالة كلاسيك جذابة ومثيرة، وحرصت على تهنئة العروسين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قائلة: "ألف مبروك لأحلى عروسين ريم ومحمد، ربنا يسعدكم، ويفرح قلب مامتها دكتورة صبورة بيها وبأولادها".

وتألق عدد من نجوم الفن بأجمل الأغنيات فى حفل زفاف ريم سامى شقيقة ريم سامى شقيقة المخرج محمد سامي، حيث تألق الهضبة عمرو دياب بعدد من أجمل أغنياته التي رقص عليها العروسان، منها: ده لو اتساب، الحظ بعينه، وياك، يا أنا يا لأ، الكلمة الحلوة، يتعلموا، قمرين، العالم الله، يا نور العين، ليلي نهاري، يا قمر، هاتدلع، فيما قدم الفنان تامر حسني الحفل بأغنية حلو المكان، وواصل فقرته، حيث قدم أغنية يا أنا يا مفيش، يا بنت الإيه، أنا ولا عارف، يا تاعبني، اختراع، عيش بشوقك، حلم سنين، ضحكتها ما بتهزرش، ريح بالك، كل اللي فات، هي دي، رسمي فهمي نظمي، واختتم الحفل بأغنية قدها.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازى الشهر الماضى، في جو عائلى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، في منزل السيد عبد العزيز سامى والدها، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة وبعض الأصدقاء.

يشار إلى أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقى عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضًا العديد من القضايا الاجتماعية، مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.

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