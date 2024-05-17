بمشهد "عريس من جهة أمنية".. تهنئة خاصة في عيد ميلاد الزعيم (فيديو)

حرص الفنان شريف منير على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاه ال ٨٤ الذي يحل اليوم الموافق 17 مايو.

وشارك “منير” مقطع فيديو من فيلم “عريس من جهة أمنية” الذي تعاون مع الزعيم فيه، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وعلق: “كل سنة واحنا طيبين يا زعيم، عيد ميلادي 14 مايو وحضرتك يوم 17، ربنا يديلك الصحة”.

84 سنة عادل إمام.. المسرح في حياة الزعيم

ثبت الزعيم عادل إمام أقدامه كنجم أول على خسبة المسرح من خلال "مدرسة المشاغبين" عام 1971.

وقدم خلال مسيرته 17 مسرحية منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

مسيرة سينمائية مبهرة

وفى السينما قدم العديد من الأعمال إلا أن نجوميته ظهرت ملامحها بشكل كبير مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.