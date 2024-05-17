رامي عياش يطرح أغنية "Sway" بالعربي ويستعد لسلسلة من الحفلات

طرح المطرب اللبناني رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

لطالما حلم بغناءها بالعربي، على وقع هذه الكلمات اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.

ويستعد رامي عياش لإحياء سلسلة من الحفلات في فرنسا ولبنان والمغرب والأردن ومصر والكويت وغيرها، وتنطلق أولى حفلاته الصيفية من فرنسا، حيث يُحيِّ في 24 مايو الحالي حفلاً غنائياً على مسرح كازينو باريس في العاصمة الفرنسية.

ويُضيء رامي عياش سماء المغرب بحفل فني ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة، حيث يُحيِّ ليلة غنائية مختلفة في 28 يونيو القادم على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط.