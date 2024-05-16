الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز

لطفى لبيب لـ"الدستور": أسعد لحظات حياتى أمام الكاميرا.. وهؤلاء أقرب النجوم إلى قلبى

جريدة الدستور

أعرب الفنان  لطفي لبيب عن حبه الشديد للفن والتمثيل، مشيرًا إلى أنه رغم كبر سنه إلا أنه يتمنى تقديم العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون، لأنه يشعر بالسعادة الغامرة أثناء الوقوف أمام الكاميرا، مؤكدًا أنه يفضل التصوير الخارجي عن الداخلي، ولا يحب الاستسهال.

وعن دعم النجوم له، أكد لبيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك عددا من النجوم يحرصون على زيارته بشكل مستمر مما يجعله في قمة سعادته أمثال النجم محمود حميدة والنجم أحمد عبدالعزيز، والمخرج سعيد حامد والفنان يوسف إسماعيل، كما يحرصون على التواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه بصفة مستمرة.

وعن كتباته الفنية، أكد  لطفي لبيب أنه انتهى منذ فترة من كتابة مسلسل بعنوان "أم النيل" وفيلم سينمائي بعنوان "معركة الخفجي" من تأليفه، وقام بتسجيلهما بالشهر العقاري، ولكنها لم تخرج للنور حتى الآن.

وأكد أنه حريص عل تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن العربي عن طريق الأعمال السينمائية الهادفة، والتي ترصد التاريخ الحقيقي للبلدان العربية، مؤكدًا أن الاعمال التي قام بكتابتها تدور أحداثهما من قصص حقيقية حدثت بالفعل ولها تاريخ عظيم.

مسلسل "أم النيل" التي تدور حول سيدة أمريكية مسيحية تدعى ليليان تراشر أتت إلى مصر عام 1910، وقامت بأعمال خيرية عديدة منها بناء أكبر ملجأ للأيتام في صعيد مصر وساهمت في تنمية المجتمع المصري بأسيوط، وساعدت مئات الأيتام من الأطفال، وأشاد بها كبار المسئولين وبمجهوداتها الكبيرة في مساعدة الغير قادرين سواء أطفال أو سيدات أرامل، إلى أن وافتها المنية بمصر عام 1961.

 فيلم "معركة الخفجي"، فتحكي أحداثه عن معركة حقيقية حدثت بالفعل بدول الخليج العربي وتحديدًا مدينة الخفجي السعودية المتاخمة للحدود مع الكويت، وتعد هذه المعركة أول مشاركة أرضية كبيرة لحرب الخليج الثانية، والتي قامت بها قوات التحالف على الكويت والعراق عام 1991.

التلفزيون الكاميرا السعادة الغامرة الفنان لطفي لبيب الدستور أحمد عبد العزيز محمود حميدة سعيد حامد يوسف إسماعيل

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