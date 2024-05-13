الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أكشن بدون دوبلير في "إنترفيو".. حازم إيهاب لـ الدستور: "المتحدة" راعي جيل الشباب

حازم إيهاب
حازم إيهاب

قال الفنان حازم إيهاب إن المخرج أحمد خالد أمين هو من رشحه لمسلسل “انترفيو”، مشيرًا إلى أن السيناريو جذبه للموافقة على المشاركة في العمل، مؤكدًا أنه عمل جديد ومختلف وأحداثه غير متوقعة.

وأضاف "حازم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعتبر دوره في العمل من ضمن الأسباب الرئيسية التي جذبته للموافقة عليه، حيث يقدم الأكشن لأول مرة في مسيرته الفنية، وقام بتصوير مشاهد صعبة مليئة بالجري والسحل.

وأوضج انه تم تدريبه قبل تصوير العمل بفترة جيدة، ولم يستعن بـ"دوبلير" مما يعتبره تحدي كبير بالنسبة له خاصة وانه جديد تمامًا عما قدمه من قبل، موضحًا أن العمل توفرت فيه عناصر النجاح من أحداث وصناع وعرضه على منصة كبيرة ومتميزة مثل واتش إت.

عن رأيه في اتجاه الصناع لإنتاج عمل فني للشباب، معربا عن فخره بإعطاء فرص للفنانين الشباب وخوضهم البطولة المطلقة من خلال أعمال درامية ديجيتال، مشيرًا أن الأمر بدأ من خلال مسلسل "بالطو" لعصام عمر الذي حقق نجاح قياسي، وكذلك "حالة خاصة" لطه الدسوقي.

وأعرب عن تحمسه لعرض مسلسل "انترفيو" حيث يعتبر نفسه ضمن هؤلاء الشباب الذين أتاحت لهم الشركة المتحدة الفرصة لتقديم أعمال فنية مثلما حدث مع الجيل القديم مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم.

وعن تفاصيل شخصيته في العمل، قال إنه يقدم شخصية "شاهين" والتي تعتبر خط أساسي في العمل التي ستجذب الجمهور بسبب محاولته للتستر على كارثة ما ضمن الاحداث، وتظل تلك الأزمة تكبر في إطار تشويقي ومثير، مؤكدًا أن تنفيذ العمل بشكل عام صعب خاصة تصويره في أجواء شتوية "صقيع"، ولكن كان فريق العمل حريص على التركيز لخروج العمل بشكل كامل وأفضل صورة وهذا بقيادة المخرج أحمد خالد أمين ومدير التصوير أحمد جبر، لافتًا أنهم نجحوا في خروج العمل في أفضل صورة متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

حازم إيهاب أحمد خالد أمين انترفيو مسلسل انترفيو واتش أت الشركة المتحدة

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