لطفى لبيب لـ"الدستور": أنا بخير وزهقت من شائعات إصابتى بالشلل

قال الفنان لطفي لبيب إنه مستاء بسبب الشائعات التي تطوله كل عام بنفس التوقيت بإصابته بالشلل وعجزه عن تقديم أعمال فنية، مشيرًا إلى أنه يتمنى تحري الدقة قبل نشر تلك الأكاذيب.

وحرص “لطفي” على طمأنة جمهوره من خلال تصريح لـ"الدستور" أعرب خلاله عن تمتعه بصحة جيدة، مردفًا: “أنا زي الفل وصحتي جيدة، بس مش عارف ليه كل سنة تتداول شائعات بإصابتي بالشلل وتدهور حالتي الصحية”، وأشار إلى أنه يشارك في أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية مع الفنان مصطفى خاطر والفنان مصطفى كامل.

وأضاف أنه يواصل تصوير مشاهده في فيلم “محو أمنية” أمام الفنان مصطفى خاطر والذي وصفه بخفيف الظل، مشيرًا إلى أنه استمتع بالتعاون معه، وكذلك مع الفنان مصطفى كامل الذي وصفه بالاحترام الشديد والذي يتعاون معه من خلال فيلم “نور الريس”، لافتًا إلى أنه يجسد دور شخص يتولى تربية بطل العمل مصطفى كامل “نور” من صغره ضمن الأحداث، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، منها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبدالجليل، فراس سعيد، لطفي لبيب، أحمد صيام، رانيا التومي، محمد سليمان، بوسي شاهين، محمد فاروق شيبة، نور أبوالبيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

أما فيلم “محو أمنية” يشارك في بطولته بجانب مصطفى خاطر كل من: محمود البزاوى، محمد ثروت، وفاء عامر، أيتن عامر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج تامر فتحى وأحمد فرغلي.