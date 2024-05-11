السبت 11 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

لطفي لبيب تصدر التريند بسببه.. معلومات عن الشلل النصفي

لطفي لبيب
لطفي لبيب

انتشرت شائعات خلال الساعات الأخيرة عن إصابة الفنان لطفي لبيب بالشلل النصفي، وخرج الفنان لينفي ما تردد تماما، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي، معلومات عن مرض الشلل النصفي.

بينها القضاء على شلل الأطفال والحصبة.. إنجاز "الصحة" في مجال التطعيمات

ما هو الشلل النصفي؟

هو شلل كامل يصيب نصف الجسم، حيث يسيطر على نصف الوجه والذراع والساق، في نفس الاتجاه سواء اليمين أو اليسار، ويحدث الشلل النصفي بسبب عدة أسباب منها:

  • السكتة الدماغية والتي تعد أحد أهم أسباب حدوث الشلل النصفي خصوصًا عند الأطفال، وعادةً ما تعتمد شدة الأعراض على مكان وحجم السكتة في الدماغ.
  • تعرض الدماغ بشكل مفاجئ إلى ضربة ما لحدوث تلف مفاجئ فيه، وفي حال كانت الضربة على جانب واحد فقد يؤدي ذلك إلى حدوث شلل نصفي.
  • عدوى الدماغ قد تسبب تلف دائم في أنشجة قشرة الدماغ، وعادة ما يكون الالتهاب ناتج عن عدوى فطرية، ولكنه قد يكون ناتج عن عدوى فيروسية أو عدوى فطرية.
  • أورام الدماغ أيضاَا قد تؤدي إلى الإصابة بالشلل النصفي.

أعراض الإصابة بالشلل النصفي

تشمل مضاعفات الشلل النصفي ما يأتي:

صعوبة في التنفس.

ضمور العضلات.

تشنج العضلات.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

احتباس البول.

سلس البول.

علاجات الشلل النصفي

يعتبر العلاج الطبيعي من أشهر العلاجات الشائعة والناجحة لعلاج الشلل النصفي، ويساعد العلاج الطبيعي مرضى الشلل النصفي على تطوير القدرة على التوزان وتنسيق الحركة، كما يمكن من خلال بعض الحركات علاج حالات شد العضلات، وقد يتم استخدام الأجهزة المساعدة لعلاج الشلل، حيث في بعض الحالات يكون هناك حاجة إلى استخدام بعض الأجهزة المساعدة، مثل: عصا أو كرسي متحرك، أو جهاز للتحكم العضلي والحركة.

 

لطفي لبيب الشلل النصفي مرض شائعة السكتة الدماغية عدوى فطرية

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