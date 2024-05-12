الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رنا رئيس: مسلسل “إنترفيو” تجربة صعبة وممتعة وحاولت الخروج عن المألوف

رنا رئيس
رنا رئيس

تخوض الفنانة رنا رئيس أولى بطولتها المطلقة من خلال مسلسل انترفيو، بقيادة المخرج أحمد خالد أمين، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر منصة “واتش إت” الإلكترونية.

وقالت رنا في تصريحات خاصة “الدستور” إنها استمتعت بكواليس العمل الذي طغت عليه روح التعاون والحب بين الجميع، مشيرة إلى أن المخرج أحمد خالد أمين من المخرجين المريحين في التعامل و"سلس" ويفتح دائمًا باب المناقشة للممثلين مما يجعل هناك كيميا فنية بينهم دائمًا.

وأضافت أنه تظهر خلال العمل بعدة شخصيات، ولم يقابلوا خلال الأحداث، لافتة أن الشخصية الاساسية تعاني من فوبيا العلاقات، وتتسم بالذكاء الشديد، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي غامض، إلى أن تتضح كل الأحداث بالحلقة الأخيرة، مما يجعل الجمهور يتحمس لمشاهدةا لعمل دون ملل.

وعن تجربتها كأولى بطولتها المطلقة، أكدت أنها تعتبر تجربة صعبة ولكنها ممتعة في الوقت ذاته، مشيرة إلى انها تخوفت في البداية واكنت تريد الخروج عن المألوف لتقديم عمل ينال اعجاب الجمهور، وبالفعل وجدت السيناريو قوي ذات احداث متماسكة وفكرته شبابية ومختلفة مما جعلها تتحمس لخوض التجربة، فضلًا عن فريق العمل الذي وصفته بالمتعاون، مؤكدة أن الجميع بذل مجهود كبير لخروج العمل في أفضل صورة.

وعن رأيها في مسلسلات الديجيتال، قالت رنا رئيس أنها لديها رصيد كبير بالمشاركة في مسلسلات المنصات والتي تعتبرها ذات اهمية كبيرة، وتتيح الفرصة للجمهور بمشاهدة أعمالهم المفضلة في أي وقت، متمنية تكرار تلك التجربة مرة أخرى.

مسلسل إنترفيو يعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشاركها عدد كبير من الفنانين الشباب، والذي يناقش الأزمات النفسية والتي تجسدها بطلة العمل من خلال فوبيا العلاقات، وتدور الأحداث حول محللة البيانات التي تذهب إلى مقابلة عمل في إحدى الشركات والتي تعمل على تغير حياتها إلى الأبد.

مسلسل انترفيو انترفيو رنا رئيس المخرج أحمد خالد أمين كيميا فنية واتش أت منصة واتش إت الإلكترونية الفنانة رنا رئيس أحمد خالد أمين

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