السبت 11 مايو 2024
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فن

خالد جلال عن "السرب": فخور بالفيلم واستمتعت مع أسرتى به

المخرج المسرحي خالد
المخرج المسرحي خالد جلال

أعرب المخرج المسرحي خالد جلال عن فخره الشديد بفيلم "السرب" بعد مشاهدته بصالات السينما، والذي يخوض بطولته نخبة كبيرة من النجوم، وحصدت إيراداته أكثر من 20 مليون جنيه خلال 9 أيام من طرحه.

وشارك خالد بوستر العمل، معربًا عن سعادته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلًا: "روحوا فيلم (السرب) حقيقي شكرًا لكل من ساهم، كل العناصر بديعة كل الأبطال نجوم ولادي منهم فخر تايسون وأمير صلاح ومحمد فراج، كل من شارك له أن يفخر، كله مثل بعظمة من الأصغر إلى البطل، إنتاج عظيم: موسيقى وتأليف وتصوير وملابس وإخراج، فخور بالفيلم استمتعت مع أسرتي به تحيا مصر، لا قوة إلا بالله".

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 5 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، وفيلم "عالماشي" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان، حسين البلاسي.

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