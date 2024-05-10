بعد طرح "البدايات".. تامر حسني لبسمة بوسيل: الدنيا كلها متغلاش عليكي

حرص الفنان تامر حسني، على دعم طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بإنتاج أغنية “البدايات” والتي كان من المقرر أن يغنيها ولكنه تنازل عنها للأخيرة بسبب إعجابها بها، ووجه لها رسالة رومانسية بمناسبة طرح الأغنية.

وعلق “تامر” على منشور بسمة بوسيل على انستجرام، تعقيبًا عن توجيه الشكر له بسبب تنازله عن أغنيته لها، والتي تعتبر أول اغنية رسمية لها في مشوارها الفني، قائلا: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم الف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد ايوا انا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله … كل سنه وانتي طيبه ويارب من اليوم ده كل ايامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرًا لصناع الاغنيه المؤلف الكبير ايمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم”.



جدير بالذكر أنه تعاقد مؤخرًا تامر حسني على فيلمه الجديد “ري ستارت”، ومن المنتظر أن ينطلق في تصويره خلال الأيام القادمة.

كان قد كشف “حسني” عن العمل عبر حسابه على موقع فيس بوك وتحضيراته للفيلم وكتب: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق".

ويعتبر فيلم ري ستارت من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، حيث كان التعاون الأول بينهما من خلال فيلم بحبك.ويعتبر فيلم ري ستارت من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق.