السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إبراهيم السمان: وافقت على "بيت الرفاعى" لهذه الأسباب وأثق فى شركة "سينرجى"

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان

عبر الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الذي حققه في رمضان الماضي من خلال مشاركته في ثلاثة أعمال مختلفة كان من بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي قدم بطولته النجم أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال إبراهيم السمان في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن رد فعل الجمهور على الشخصية التي قدمها وهي شخصية "بذرة" كان مفاجأة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من أمر جعله يقبل العمل في المسلسل منها أن العمل بطولة الفنان أمير كرارة، فهو شخص محترم بشكل كبير، ودمه خفيف جدًا، وممثل كبير لأقصي درجة سعدت بالعمل معه، بالإضافة إلى أن العمل قصة بيتر ميمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال، كل هذه الأمور تجعل أي شخص يوافق على الدور.

وأشار إبراهيم السمان إلى أن العمل من إنتاج شركة سينرجي وأنا أثق فيها ثقة كبيرة جعلتني أوافق أيضاً على الدور، بينما الورق نفسه كان مختلفًا حول شخصية بذرة صاحب البطل الشاب البطىء في الكلام واستيعابه بسيط، كلها أمور تجذب أي ممثل لقبول الشخصية.

مسلسل "بيت الرفاعى" من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

إبراهيم السمان مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة بذرة ميرنا جميل

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