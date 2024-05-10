مى كساب تؤدى مناسك العمرة: اللهم تقبل منى واكتبها لكل مشتاق

حرصت الفنانة مي كساب على تأدية مناسك العمرة ومشاركة جمهورها لحظات تواجدها بالحرم المكي، حيث اعتادت على التواصل مع متابعيها بمشاركة تفاصيل حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "مي" صورًا لها من داخل الحرم المكي، عبر حسابها على إنستجرام، معربة عن سعادتها الشديدة بعد تأديتها مناسك العمرة، وعلقت قائلة: "اللهم تقبل مني واكتبها لكل مشتاق"، وانهالت التعليقات المشيدة لشخصها من قِبل الجمهور، وهنأهوها على تأدية مناسك العمرة.

يذكر أن مي كساب طرحت مؤخرًا أحداث أغنياتها بيقولوا قوية عبر يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.