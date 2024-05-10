فى ذكرى ميلاد الفنان غريب محمود.. "فلانتينو" تمنى الموت على خشبة المسرح

تحل اليوم الجمعة 10 مايو، ذكرى ميلاد أحد الفنانين المؤثرين فى الماضي في عالم الكوميديا، وهو الفنان غريب محمود الذي ترك بصمة لا تنسى في تاريخه الفني رغم ظهوره دائمًا في الأدوار الثانية والثالثة، ولكن بأدائه المميز والمختلف استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الفنية، وتحديدا فى عالم الكوميديا، مستغلًا ملامحه الحادة بمشاهد لطيفة مما جعله متميزًا عن غيره.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية معلومات عن الفنان الراحل غريب محمود في ذكرى ميلاده، والذي تحققت أمنيته بوفاته على خشبة المسرح.

- ولد غريب محمود في منطقة العباسية في القاهرة عام 1945، حدد مصيره بدخوله مجال الفن وقدم أدوارا عديدة مميزة مما جعل النقاد يطلقون عليه لقب “أبوالعريف”.

- حصد رصيدا فنيا كبيرا بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم للمسرح “جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي”، وللتلفزيون قدم : “عفاريت السيالة، آن الأوان، الوتد، أرابيسك ، ساكن قصادى”، أما السينما فقدم: “شمس الزناتى، كتكوت، بوحه، حسن اللول، صباحو كدب، اغتيال”.

- تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز، ومن أبرز أعماله مع الزعيم فيلم “المولد”، و“بخيت وعديلة 2”، و“التجربة الدنماركية”.

- تمنى غريب محمود أن يتوفى أثناء عمله بالتمثيل وتحديدًا على خشبة المسرح، لتتحقق أمنيته ويكتب القدر أن يتعرض لأزمة صحية أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية “حمام مغربى” أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى.

وفي المرة الثانية لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه.

- رحل عن عالمنا الفنان غريب محمود 10 ديسمبر 2006. وترك رصيدا فنيا كبيرا تجاوز 135 عملاً.