منافسة داخل بلاتوهات التصوير بأفلام جديدة استعدادا لصيف 2024

تشهد السينما انتعاشة قوية خلال الفترة الحالية بعد انشغال معظم النجوم الفترة الماضية بأعمالهم التلفزيونية، مما جعل موسم عيد الفطر الماضي ليس بالقوة المعتادة بأي موسم وذلك بمشاركة 3 أفلام فقط، ولكن قرر الصناع تعويض ذلك بموسم عيد الأضحى المقبل، وصيف العام الجاري بشكل عام.

ويرصد “الدستور”، خلال التقرير التالي انتعاشة السينما، والمنافسة القوية داخل بلاتوهات التصوير بتصوير أفلام جديدة استعدادا لصيف 2024.

أسد

بدأ الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه الجيدد “أسد” خلال الأيام الماضية في منطقة الجمالية، على أن يسافر إلى الفيوم لاستكامل التصوير هناك، ويتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد، التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

فيلم "أسد أسود" يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان كل من إسلام مبارك، ومحمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

ريستارت

يستعد النجم تامر حسني لخوض تجربة جديدة بالسينما من خلال فيلم "ريستارت"، الذي يتعاون خلاله للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق والثانية مع الفنانة هنا الزاهد.

ويسعى تامر لانطلاق تصوير الفيلم خلال أيام، حيث يعكف على وضع اللمسات الأخيرة بمشاركة الفنانة سارة وفيق، ووضع خطة زمنية بعدما استقرت على اللوكيشن الأساسي للتصوير، ليخوض به موسم عيد الأضحى المقبل.

وأعلن تامر خلال الفترة الماضية عن انضمام نخبة من الفنانين للتعاون معهم لأول مرة مثل الفنان باسم سمرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، والفنان محمد ثروت الذي انضم مؤخرًا، بالإضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي شاركته نجاح فيلم "بحبك" وحقق إيرادات قياسية وقت عرضه.

المستريحة

استأنف صناع فيلم “المستريحة” بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، بمنطقة مصر الجديدة، وكان انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم في أكثر من منطقة ما بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي قبل موسم رمضان الماضي.

فيلم المستريحة بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

شمس الزناتي

استأنف الفنان محمد إمام تصوير فيلم “شمس الزناتي” خلال الأيام الماضية، بالفيوم، وذلك بعد توقف العمل الفترة الماضية لانشغاله بمسلسله الرمضاني الماضي.

"شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

عصابة المكس

يواصل الفنان أحمد فهمي وأسرة فيلم “عصابة المكس” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، بين القاهرة والغردقة، سعيًا منهم لطرح العمل خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول “المكس” الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد.

وفيها إيه يعني

يستعد صناع فيلم “وفيها ايه يعني” لتصوير أولى مشاهده خلال ايام، وذلك بعدما تعاقد النجم ماجد الكدواني وغادة عادل خلال الفترة الماضية على تقديم بطولة العمل، ويظهر الكدواني ضمن الأحداث بشخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.



والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني.

وحوح

يجري صناع فيلم "وحوح" جلسات عمل مكثفة لوضع خطة زمنية ومكانية لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، وتعاقد على المشاركة في بطولته الفنان أحمد فتحي والفنانة نسرين طافش بجانب الفنان عمرو عبد الجليل، وجارٍ ترشيح باقي أبطال العمل، والمقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أيام.