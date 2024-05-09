8 بوسترات لأبطال "دواعي السفر" على "WATCH IT" (صور)

ينتظر الفنان أمير عيد، عرض أحدث أعماله الدرامية "دواعي السفر" حصريًا على منصة "watch it" الرقمية، الذي يخوض بطولته بمشاركة نخبة من الفنانين، والمقرر انطلاقه يوم 15 مايو المقبل.

وكشفت منصة "watch it" عن شخصيات أبطال العمل من خلال نشر بوسترات منفردة باسم كل شخصية تظهر خلال المسلسل المكون من 10 حلقات.

أبطال "دواعي السفر"

تدور أحداث "دواعي السفر"، حول شخصية "علي" التي يُجسّدها الفنان أمير عيد ضمن أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة العمل كل من: كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير، وهو التعاون الثاني مع بطل العمل أمير عيد، بعد مسلسل "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج.