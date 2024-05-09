الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

276 مليون مشاهدة.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر ترند العرب مع "صاحبة السعادة"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

حققت حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس نسب مشاهدة قياسية في تاريخ البرنامج، بعد استضافتها للفنانة الشابة بالتزامن مع عيد شم النسيم.

وحصدت حلقة ياسمين عبدالعزيز 276 مليون مشاهدة في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الترند محرك البحث العالمي (جوجل) ومنصات التواصل الاجتماعي في 6 دول عربية.

وأثارت ياسمين الجدل بعد حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت ياسمين باكية عن علاقتها بأحمد العوضي قائلة:"أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه"، لتعاتب إسعاد الفنانة الجميلة قائلة: "انتى جايباني عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعني، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وعن والديها وعن بدايتها في الإعلانات قالت ياسمين عبدالعزيز: "والدى ووالدتى كانوا منفصلين من وأنا عندى 9 سنين، ولما دخلت الإعلانات كان عندى هدف إنى أكون مسئولة عن نفسى وإنى أكسب فلوس".

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: "كنت مركزة إنى عاوزة أبقى حاجة ويكون معايا فلوس وناجحة، ولما دخلت في شغل الإعلانات وأنا عندى 12 سنة، أمى كانت بتيجى معايا التصوير وأنا اللى كنت بأتفق على كل حاجة وعلى الفلوس، وأنا اللى بقول هعمل إعلان إيه بالظبط".

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