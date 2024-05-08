الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد تغييره.. موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

استقرت أسرة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز على تغيير مكان إقامة صلاة الجنازة ليكون غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلًا من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم.

وأعلن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز، عن منع التصوير في جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز السيدة سهير عبدالعزيز، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

وأكد في منشور عبر الحساب الرسمي على موقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز.. والدة النجم كريم عبدالعزيز".

موعد ومكان جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وأضاف: "تشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء.. المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بـنجلها كريم عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز".

وقدم كريم عبدالعزيز في رمضان الماضي مسلسل "الحشاشين" وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبي باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبد العزيز مسجد الرحمن الرحيم مسجد الشرطة بالشيخ زايد صلاح سالم

مواد متعلقة

أكرم حسنى ينعى والدة الفنان كريم عبدالعزيز: نسألكم الدعاء

بنظارة سوداء.. مسلم يشعل أجواء ثاني حفلات "ليالي مصر" (صور)

بأكلة فسيخ ورنجة.. نرمين الفقي تحتفل بعيد شم النسيم في الحديقة

أميرة حبي أنا.. أفلام سلطت الضوء على موسم شم النسيم وارتبط عرضها بأعياد الربيع

على نغمات "الدنيا ربيع".. رنا سماحة تحتفل بشم النسيم: يوم من أيام زمان (فيديو)

الليلة.. اللواء سيد الجابرى ضيف "الشاهد" على إكسترا نيوز

روبى تشوق جمهورها بكليب "الليلة حلوة" على يوتيوب: جاهزين؟

"الباشا".. صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسى" ويصعد لدورى الأضواء (صور)

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة