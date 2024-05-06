الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أميرة حبي أنا.. أفلام سلطت الضوء على موسم شم النسيم وارتبط عرضها بأعياد الربيع

أميرة حبي أنا
أميرة حبي أنا

يحتفل الشعب المصري بعيد شم النسيم في هذا اليوم من كل عام، سواء مسملين او اقباط، لتحل البهجة من حيث دخول فصل الربيع، وازدهار اوراق الشجر، ويحرص المصريون على تلوين البيض وتناول السمك المملح وهي عادة فرعونية قديمة والذي يحمل اسماء “رنجة وفسيخ وملوحة”، وللفن دور في تجسيد عادات وتقاليد الشعب المصري في عيد شم النسيم فهناك اعماب سينمائية عديدة سلطت الضوء على اعياد الربيع.

ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي أفلام سينمائية ارتبط عرضها بموسم شم النسيم وأعياد الربيع.

أميرة حبي انا

“ الدنيا ربيع والجو بديع” كلمات أغنية فيلم اميرة حبي انا التي تعبر عن موسم شم النسيم ويعتبر من اكثر الاعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور لمشاهدتها في عيد الربيع كل عام، ليشعر الجميع بالأجواء المعتادة في هذا التوقيت.

“امير حبي انا” بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وعماد حمدى، ومن تأليف صلاح جاهين وممدوح الليثى وصدر عام ١٩٧٣. 

ويدور حول عادل مدير إحدى الشركات ومتزوج من نبيلة ابنة مدحت صاحب الشركة. يقع عادل في حب أميرة الموظفة بالشركة، ويبوح لها بمشاعره وأنه غير موفق في حياته مع زوجته وأن زواجه كان مصلحة ليصل إلى مركزه، تبادله أميرة نفس المشاعر ويتزوجها في السر ولكن مدحت يكتشف أمرهما، ويثور عليه ويفصل أميرة من العمل، يقدم عادل استقالته ويطلق نبيلة

عسل أسود

يتضمن فيلم “عسل أسود” الذي يخوض بطولته النجم احمد حلمي احد المشاهد الشهيرة التي سلطت الضوء على عادات وتقاليد المصريون في شم النسيم، حيث اقنعوه جيرانه المصريين فور عودته من امريكا بتناول “الفسيخ”، مما أدى لاصابته بالانتفاخ ومعدته نظرا لعدم اعتياده على تناوله.

فيلم عسل أسود بطولة أحمد حلمى وادوارد ولطفى لبيب، ومن تأليف خالد دياب، واخراج خالد مرعى. 

ويدور حول سيد المصري الذي ترك مصر وهاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده رغبة في الاستقرار بها بعد ووفاة والديه ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكيا وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع.

خلي بالك من زوزو 

 

أما فيلم “خلي بالك من زوزو” للسندريلا سعاد حسني ايضا والذي يتضمن اغنية “بمبي” فيعتبر من اولويات افلام اعياد الربيع، والتي يرتبط عرضها بعيد شم النسيم كل عام.

“خلي بالك من زوزو” بطولة سعاد حسنى وحسين فهمى وتحية كاريوكا، ومن تأليف صلاح جاهين، وإخراج حسن الإمام.

ويدور حول فتاة تنتقل بعالمها من شارع محمد على وراقصاته إلى الجامعة، تطمح إلى التعليم وترك هذه المهنة لكنها ترتبط بقصة حب مع شاب من الطبقة الغنية وتتحول إلى صراع تتوالى فيه أحداث الفيلم.

خلى بالك من زوزو عسل أسود أميرة حبي أنا فصل الربيع السمك المملح عادة فرعونية الشعب المصري عيد شم النسيم

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