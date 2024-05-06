ليالي مصر.. 10 لقطات ترصد تفاعل الجمهور في حفل محمد عدوية بالمنوفية (صور)

أحيا المطرب محمد عدوية حفل افتتاح ليالي مصر التي اقيمت أمس في شبين الكوم بالمنوفية، وأشعل الحفل من قبل حضور كامل العدد وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

وشارك “عدوية” صور الحفل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق معربا عن سعادته قائلا: “إفتتاح أول ليلة من ليالي مصر في الربيع في شبين الكوم المنوفية كانت حفلة جامدة مع أحلي جمهور”.

حفل رامي صبري ومسلم

ويحيي النجمان رامي صبري ومسلم، مساء اليوم، حفلا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات احتفالات عيد شم النسيم، وذلك في مدينة العبور، وتحديدا في نادي سيتي كلوب.

ويبدأ حفل النجم رامي صبري ومسلم في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويقدم الفقرة الأولى من الحفل مسلم، على أن يختتم الحفل النجم رامي صبري.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومسلم العديد من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، فضلًا عن إتاحة تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

مشروع ليالي مصر

"ليالي مصر"، هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

محمد عدوية من حفل افتتاح ليالي مصر

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