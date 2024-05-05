الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

شريف رمزي يحتفل بعيد
شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

حرص الفنان شريف رمزي على الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وسط أجواء عائلية برفقة اسرته المكونة من زوجته الفنانة ريهام أيمن وابنته وابنه، وذلك في امارة ابو ظبي.

وشاركت ريهام زوجة شريف رمزي عدة صور حرصوا على التقاطها اثناء احتفالهم بالعيد في الإمارات، وقضاء عطلية صيفية هناك وعلقت عبر حسابها على انستجرام قائلة: “تجربة رائعة مع عائلتي واستمتعنا كثيرًا”.

وشارك شريف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مجموعة صور من حفل الزفاف، وعلق: “ليلة جميلة وفرح جميل، حابب أبارك فيه لحبيب قلبي وأخويا الكبير الغالي على قلبي المحترم النجم محمد فؤاد ألف ألف مبروك لإبنك الغالي قوي عبد الرحمن وعروسته الجميلة فريدة ربنا يسعدهم ويهنيهم ويرزقهم بالذرية الصالحة الفرح كان جميل وكلنا فرحنا من قلبنا معاك وليك يا فؤش”.

وشريف رمزي شارك في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا، عقب عرضه.

تدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد عن صدفة جمعت أبًا وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ 15 حلقة.

شريف رمزي أعياد الربيع شم النسيم ريهام ايمن زوجة شريف رمزي أبو ظبى

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