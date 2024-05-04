على أنغام "الدنيا ربيع".. داليا البحيري تحتفل بعيد القيامة وشم النسيم

حرصت الفنانة داليا البحيري على الاحتفال بعيد القيامة وأعياد الربيع وشم النسيم من خلال مشاركة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وشاركت “داليا” مقطع فيديو مجمع لصور تجمعها بأسرتها ومقاطع فيديو لها تتراقص على انغام أغنية “الدنيا ربيع” للسندريلا سعاد حسني من فيلم “أميرة حبي أنا”، لتحتفل مع جمهورها باعياد الربيع بفيديو مليء بالبهجة.

جدير بالذكر أن تعود الفنانة داليا البحيري إلى الدراما عقب تعاقدها على بطولة مسلسل "بدون مقابل"، الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان هاني رمزي، والذي كان من المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيله، وذلك بعد غياب استمر ثلاث سنوات عن الساحة الفنية.

ويشكل مسلسل "بدون مقابل" عودة للتعاون بين داليا البحيري وهاني رمزي بعد 22 عاماً على آخر عمل فني قدّماه معاً، وهو فيلم "محامي خلع" عام 2002.

ويشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل": وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، منة فضالي، محمد أبو داود، حنان يوسف، هبة عبدالعزيز، وشادي هاني رمزي، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي كان من المقرر طرحه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ولكن تم تأجيله لأسباب عدة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبوداود، نسرين طافش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.