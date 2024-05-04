قبل رانيا يوسف.. فنانات مررن بتجربة الغناء بجانب التمثيل

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا كبيرًا بعد الإعلان عن خوضها تجربة الغناء وهو الأمر غير المتوقع منها بالنسبة لجمهورها، ما جعلها تتصدر ترند محرك البحث العالمي بسبب تساؤلات الجمهور عن حقيقة اتجاهها للغناء، وتم تأكيد الخبر من قبل المخرجة بتول عرفة التي أكدت أنها ستخرج فيديو كليب أغنية رانيا يوسف بعنوان "ليك"، وهي تأليف سمير طارق وتوزيع تيام طارق وألحان محمد مصطفى.

وقبل رانيا يوسف هناك عدد من النجمات اكتشفن موهبتهن بالغناء فقررن خوض تلك التجربة بغناء أغانٍ لبعض المطربين، وعندما تلقين إشادات من جمهورهن قمن بإنتاج عدد من الأغاني السينجل التي لاقت نجاحًا من قِبل الجمهور بين إشادات ومطالبة بالاستمرار، وذلك بجانب مهنتهن الأساسية وهي التمثيل، وهو ما يرصده "الدستور" خلال السطور التالية.

دنيا سمير غانم

تميزت الفنانة دنيا سمير غانم بأنها متعددة المواهب، ومتقمصة للشخصيات للدرجة التي تجعل المشاهد ينسى شخصيتها الحقيقية، ومنذ ظهورها، عرفت دنيا بصوتها القوي، وقامت بطرح ألبوم كامل عام 2013، يحمل عنوان "قصة شتا"، وحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا وقت إصداره.

هبة مجدي

فاجأت هبة مجدي جمهورها بامتلاكها موهبة الغناء، وقامت بغناء العديد من المقاطع الطربية الصعبة وتمكنت من تقديمها، كما شاركت زوجها المطرب محمد محسن العديد من الأغاني، وقامت بإنتاج أغنية "أسلوب حياة" التي لاقت إشادات كبيرة.

أيتن عامر

أبرزت أيتن عامر موهبتها في الغناء من خلال تقديمها بعض المقاطع الغنائية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت إشادات كبيرة من قبل جمهورها بصوتها العذب، ما جعلها تتجه لإنتاج بعض الأغنيات السنجل، وكانت البداية بطرح أغنية "بناقص" من إخراج بتول عرفة وكلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وبعد ذلك قدمت أغنية "توتي فروتي" وبعض الأغنيات الأخرى.

سمية الخشاب

"أرجوك متقولش لحد".. هكذا كانت بداية أغنية "عايزاك كده" للفنانة سمية الخشاب التي فاجأت بها جمهورها عام 2009، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا، من حيث الكليب وكلمات الأغنية، ثم عادت لتطرح أغنية "قلبي يا ناس" عام 2018 من كلمات هشام صادق وألحان سوكا وتوزيع فيديو وميكس ماستر محمد عباس، والعام التالي قدمت "بتستقوى" من ألحانها وكلمات هشام صادق وإخراج جميل جميل المغازي وتوزيع محمد عباس، وطرحت بعدها مجموعة أخرى من الأغاني، وكان آخر أغنياتها بعنوان "أوعدك" بمشاركة المطرب عمر كمال عام 2021 وأثارت ضجة واسعة بسبب كليب الأغنية.

يسرا

اشتهرت الفنانة يسرا بحبها للغناء، فأثارت ضجة واسعة بأولى أغنياتها "حب" التي طرحتها منذ أعوام وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حتى إنها متداولة حتى يومنا هذا، وكان آخر أغنية قدمتها إلى جانب المطرب "أبو" عام 2017 والتي حملت اسم 3 دقات وحققت رقمًا قياسيًا بأعلى المشاهدات.