رومانسية ورقص ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة (فيديو)

تحرص الفنانة ريهام حجاج، على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، حيث تشارك تفاصيل حياتها الفنية واليومية عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت “ريهام” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، جمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وسيطرت عليهما حالة من الرومانسية ورقصا سويا.

https://www.instagram.com/reel/C6gzm6iI8FF/?igsh=MTdoNXltNGJrY3ZjeQ==

آخر أعمال ريهام حجاج

وحققت ريهام حجاج نجاحا جماهيريا كبيرا خلال موسم ىمضان المنقضي بمسلسلها “صدفة” الذي سلط الضوء على مشاكل الشباب وخاصة المراهقين بمرحلة الثانوية، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي طوال الشهر الكريم.

قصة مسلسل صدفة

وتدور قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى "صدفة"، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سببًا في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

ومسلسل “صدفة” يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عدد كبير من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.