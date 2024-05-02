الخميس 02 مايو 2024
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فن

أول ظهور إعلامي.. فوزي لقجع في حوار حصري على ON Time Sports

لقجع مع محمد الليثي
لقجع مع محمد الليثي

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حوار حصري مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في أول ظهور إعلامي على الشاشات المصرية على "أون تايم سبورتس" و'أون سبورت" إف إم الجمعة.
 
وتذيع شبكة قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف إم اللقاء الأول لفوزي لقجع عبر الشاشات المصرية بالتزامن، في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة والذي أجراه الإعلامي محمد الليثي.

ويتحدث لقجع الذي يعد أحد أهم مسؤولي كرة القدم في قارة إفريقيا، خلال اللقاء عن علاقته بالاتحاد المصري لكرة القدم وحقيقة الصورة السلبية لدى الجمهور المصري عنه، إضافة إلى أزمة مباراة نهائي دوري إفريقيا 2022/2023 بين الأهلي والوداد.

كما يجيب رئيس الاتحاد المغربي عن حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالبطولات الإفريقية ويتحدث عن انجاز منتخب المغرب في كأس العالم، والتنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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