حقيقة زواج ريم طارق طليقة حسن شاكوش وظهورها بفستان الزفاف (صور)

تداول اسم ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر صور من حفل زفاف لينقسم الجمهور بين مهنئين وبين معارضين لنشر الصور خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول الصور بشكل سريع للتأكد من حقيقة زواجها، ولكن الحقيقة أن العروس بصور الزفاف ليست ريم طارق طليقة حسن شاكوش، وانما فتاه تشبه ملامحها فقط، والمثير بالأمر أن ريم طارق لم ترد على تكرار تردد الشائعات حول زواجها بعد المشاكل المتتالية بينها وبين طليقها، وأطلق الرواد جملة “يخلق من الشبه أربعين” بسبب قوة التشابه بين العروس وريم طارق.

وسبق لريم طارق وان أثارت الجدل بعد إطلالتها بالفستان الأبيض على البحر، وشبهها الجمهور بأميرات ديزيني، بفستان أبيض يشبه فساتين كتب الكتاب، وهذا ما جعل الجمهور يتكهن ويزعم أنها تزوجت من جديد بعد انفصالها عن حسن شاكوش.

وعلق الجمهور على إطلالتها: "احلويتي بعد الانفصال وشكلك عملتي موفينج أون وهتتجوزي تاني"، ودائما ما تحرص ريم طارق على التجاهل حول الجدل المثار حول زوجها من جديد بعد انفصالها من حسن شاكوش، وقامت بمشاركة متابعيها بمقطع فيديو لها من خلال جلسة تصويرها بالفستان الأبيض، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.