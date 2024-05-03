بعد نجاح "مخصماك".. نوال تطرح برومو أغنيتها الجديدة "ياخيبتو" (فيديو)

تطرح المطربة نوال عبد الشافى أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم “يا خيبتو” خلال أيام قليلة عبر يوتيوب، وصورت نوال الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ووعدت جمهورها بعدد من المفاجئات، خاصًة بعد النجاح الكبير لأغنيتها الأخيرة “مخاصماك” .

الاغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد.

وطرحت نوال برومو الأغنية عبر حساباتها على منصات “السوشيال ميديا”، ونالت الكثير من الإشادات.

خلصانة.. تعاون بين نوال عبد الشافي وفريق المدفعجية

وطرحت نوال مؤخرا، أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، والمشارك في سباق دراما رمضان 2024، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.



وتقول كلمات الأغنية : بناخد الدنيا مقاولة بننجزها .. زبادى فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا .. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانه لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانة.



وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاحا كبيرا.