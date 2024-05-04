السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هانى رمزى يهنئ الجمهور بعيد القيامة: كل سنة وإحنا كلنا بخير وصحة

هاني رمزي
هاني رمزي

حرص الفنان هاني رمزي على الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم مع جمهوره موجهًا لهم تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بمناسبة عيد القيامة اليوم.

وشارك رمزي صورة للسيد المسيح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وإحنا كلنا بخير وصحة وسعادة".

من جهة أخرى، كشف الفنان هاني رمزي عن تفاصيل مسلسله الجديد "بدون مقابل"، وسبب تأجيل عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، إلى رمضان المقبل وقال في تصريحات إعلامية عن سبب التأجيل: "الأسباب أننا بدأنا التصوير متأخرين ولم نكن جاهزين، والحق يقال مسلسل مكون من 30 حلقة مليء جدًا بالأحداث، به ديكورات كثيرة جدًا وممثلون كثيرون جدًا كان لا بد أن نبدأ مبكرًا عن هذا الموعد".

وعن تفاصيل المسلسل قال: "موضوع المسلسل يدور حول رجال الأمن وتضحياتهم من أجل البلد وحبهم وانتمائهم لبلدهم بلا مقابل، لهذا المسلسل اسمه بدون مقابل".

وتابع: "المسلسل ليس كوميديًا وهو تراجيدي وهو في المقام الأول مسلسل اجتماعي إنساني جدًا والجانب الأمني فيه ممكن نقول مثلًا 20 في المئة من المسلسل، ويعرض حياة هذه الفئة الاجتماعية ونرى كيف يتعرض هؤلاء  لضغوطات كثيرة جدًا في حياتهم الشخصية".

واستكمل: "إيماني بالمسلسل وحبي وحماسي له، كنت أتمنى أن يعرض وتأجلت الفرحة قليلًا، ولو كنا سنصور كي نعرض في شهر رمضان كنا سنعمل تحت ضغط عالٍ جدًا، وهذه النوعية من المسلسلات لا بد أن تأخذ حقها في التصوير وحقها في التدقيق".

جدير بالذكر أن مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي كان من المقرر طرحه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ولكن تم تأجيله لأسباب عدة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبوداود، نسرين طافش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

الفنان هاني رمزي أعياد الربيع شم النسيم عيد القيامة انستجرام هانى رمزى

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