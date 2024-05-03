حفلات "ليالي مصر".. بوابة فنيّة تروّج للسياحة في أرجاء المحروسة

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية سلسلة مجهوداتها في تطوير الصناعة، وكيفية امتاع الجمهور من خلال مشاركتهم الاحتفال بجميع المناسبات الرسمية، الخاصة بالمسلمين والمسحيين والتنزهات بشكل عام، حيث تحرص على ارضاء جميع الأطراف والأذواق بمختلف المجالات.

ولم تقتصر المتحدة خطتها المكانية على مكان محدد بل فتحت خريطتها بمختلف المحافظات لامتاع الجمهور بمختلف مناطق الجمهورية، من الدلتا للصعيد، حيث أعلنت عن اقامة عدة حفلات خلال الفترة المقبلة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم بمحافظة المنوفية ومدينة العبور والاسكندرية، ومن المقرر الاعلان عن كافة تفاصيل الحفلات وكبار المطربين خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحيى النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الأحد المقبل 5 مايو الجاري وذلك داخل نادي “سيتي كلوب” بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور بسعر موحد وهو 300 جنيه مصري للتذكرة.

كما يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل عيد الربيع وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر” الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمنوفية.

ويحيي رامي صبري حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، وذلك داخل نادي سيتي كلوب العبور بمحافظة القاهرة ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر.

كما يستعد المطرب الشعبي مسلم لاحياء حفل شم النسيم، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالًا بأعياد الربيع.

وأطلقت المتحدة مشروع للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم تحت عنوان “ليالي مصر” وهو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وتطرح شركة "تذكرتي" تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.