السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فيديو.. روبي تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"

روبي
روبي

تستعد المطربة روبي لطرح أغنية جديدة بعنوان “الليلة حلوة” لتطرحها بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، وانتهت من تصويرها خلال الفترة القليلة الماضية.

وطرحت “روبي” برومو الكليب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “استنوا ڤديو كليب أغنيتي الجديدة  الليلة حلوة قريبا”.
https://www.instagram.com/reel/C6jPirQoXPk/?utm_source=ig_web_copy_link

من جهة أخرى، تشارك النجمة روبى في فيلم "عصابة المكس"و طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة المكس البرومو التشويقي للفيلم الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر في البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي، ويطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويضم فيلم عصابة المكس عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

 

 

 

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