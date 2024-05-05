الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. نشوى مصطفى تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية على "الحياة"

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة نشوى مصطفى ببرنامج "واحد من الناس"، حيث تكشف أسرار وكواليس خاصة عن حياتها الخاصة والفنية وأسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة ١٠ أعوام، وعودتها من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم" ومن أقنعها بالعودة.

وتتحدث عن كواليس العمل وأسرار مشاركتها  مع النجم خالد النبوي في أكثر من عمل فني، كما تتحدث عن عملها كمقدمة برامج خلال فترة غيابها عن الدراما، وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية الكبيرة.

كما تتناول الحلقة الحديث عن علاقتها بالسينما ومشاركتها في العديد من الأفلام  والدور التي تتمنى تقديمه وعن علاقتها بالمسرح من خلال مونودراما "سيلفى مع الموت"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.. ولماذا لم تكرر التجربة؟.

كما تتحدث عن حياتها الخاصة ونشأتها في حي شبرا في أسرة بسيطة وواجهت العديد من الظروف الصعبة وعلاقتها بوالديها وأخواتها.

كما تتحدث عن زواجها وكيف تعرفت على زوجها وتجيب عن سؤال هل هي سيدة بيت شاطرة، وهل هي أم عصرية أم تقليدية زى أمهات زمان؟ كما تتحدث عن أبنائها وزواجهم، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل بقناة الحياة.

 

واحد من الناس عمرو الليثي إمبراطورية ميم الإعلامي د عمرو الليثي نشوى مصطفى حلقة فنية خاصة النجم خالد النبوي

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