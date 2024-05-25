بتيشيرت مزدوج للأهلى والزمالك.. أشرف عبدالباقى يهنئ الناديين بدورى أبطال إفريقيا

حرص الفنان أشرف عبدالباقي على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشارك أشرف صورة له مرتديًا تيشيرت مزدوجًا للناديين الأهلي والزمالك، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلّق قائلًا: «ألف مبروك الأهلي.. ألف مبروك الزمالك، شرفتونا».

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

واحتفلت الفنانة أيتن عامر بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.