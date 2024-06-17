عضو الأعلى للشئون الإسلامية: توسعات كبيرة شهدتها مكة لتسهيل أداء المناسك للحجاج

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذا العام يشهد تجربة إيمانية وروحية فريدة لا يمكن وصفها.

وأضاف “هندي”، في تصريحاته ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع على قناة "extranews"، أن التوسعات الكبيرة التي أجرتها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، وخاصة الطرق الدائرية حول الكعبة؛ سهلت بشكل كبير وصول الحجيج إلى المناسك والحرم الشريف.

وأثنى هندي على جهود المملكة، ممثلة في جلالة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحسين البنية التحتية وتنظيم الحجيج، منوهًا بأن التوسعات المتعددة في الحرم الشريف، بما في ذلك التوسعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، قد أتاح الكثير من التسهيلات للحجاج.

وأشار هندي إلى أن العدد الكبير للحجاج هذا العام هو ملفت للنظر، على الرغم من كل التسهيلات المتاحة. وأضاف أن هذه الرحلة الإيمانية تؤكد الحاجة إلى المزيد من الدعاية العملية لآداب الإسلام، بدلًا من الدعاية اللفظية فقط.

ودعا إلى تمثيل وجهة النظر الإسلامية في العبادة والمعاملات ومعاملة المسلم للآخر، استنادًا إلى تعاليم سيدنا المصطفىﷺ، ليس فقط في البلاد العربية والإسلامية بل في جميع أنحاء العالم.