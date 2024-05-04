السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

آيتن عامر عن حفل تامر حسني: شكرا على اليوم الحلو وتشجيعك ليا

آيتن عامر في حفل
آيتن عامر في حفل تامر حسني

وجهت الفنانة آيتن عامر رسالة شكر للمطرب تامر حسني، بعد مشاركتها له بالغناء في حفل “العين السخنة” أمس الجمعة، ضمن سلسلة حفلات اعياد الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وشاركت “آيتن” صور الحفل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “شكرا على اليوم الحلو دة و الحفلة الجامدة دى و روحك الجميلة و حضورك و موهبتك و اخيرا و ليس آخرا جدعنتك اللى متتوصفش و على تشجيعك   و احلى حاجة طبعا انى غنيت معاك اكتر اغنية أنا بحبها من اغانيك”.

جدير بالذكر أن شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة، وظل الجمهور يهتف لتامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقة من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

 

وكانت أيتن عامر، شاركت فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي فى بطولة أحداث مسلسل "جودر" أمام النجم ياسر جلال، والذي حقق نجاحا كبيرا ضمن مسلسلات رمضان 2024، وينتمى العمل إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

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