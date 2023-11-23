الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف رمزي ناعيًا شقيقه: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله"

صلاح رمزي
صلاح رمزي

رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، صلاح محمد حسن رمزى، شقيق الفنان شريف رمزي، بعد صراع مع المرض، دام أكثر من عامين، وقررت أسرته تشييع جثمانه ظهر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وأعرب الفنان شريف رمزي، عن حزنه الشديد لرحيل شقيقه "صلاح"، بكلمات من الحزن والأسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورته وعلق عليها: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله  صلاح أخويا عاش معايا ٣٨ سنة من يوم ما إتولد  حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره  بس مفيش حد غالي علي ربه .مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".

 

تفاصيل مرض صلاح محمد حسن رمزى

جدير بالذكر أن صلاح محمد حسن رمزى كان يعانى من مرض الالتهاب السحائى، وانقطع عنه الأكسجين لفترة ودخل فى غيبوبة، ومن حينها كان يمكث فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حتى وافته المنية صباح أمس الأربعاء.

وكان قد تحدث الفنان شريف رمزى فى يناير الماضي عن حالة شقيقه الصحية قائلًا: "احتفلت بعيد ميلاد حبيب قلبي وأخويا الصغير صلاح، ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها وأقوله كل سنة وإنت طيب، لأنه للأسف مازال في الغيبوبة اللي دخلها من ٦ شهور"، مضيفًا: "للأسف حالته تتحسن ببطء، يارب الكابوس ده يخلص ومؤثر بشكل كبير علينا جميعًا.. وربنا ما يورى حد اللى إحنا فيه وربنا كبير جدًا".

وشهدت جنازة صلاح رمزي انهيار أسرته بالكامل، وبالأخص شقيقه الفنان شريف رمزي، الذي يعاني من صدمة كبيرة، ودخل في نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤه على مواساته ومساندته خلال الجنازة، وأبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي رامي رضوان، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان هشام ماجد، والمخرج محمد شاكر خضير، والمنتج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي.

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