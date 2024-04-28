الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

لجأت سيدة ثلاثينية إلى محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بأجر مسكن حضانة من طليقها.



وقالت السيدة "نهاد. ع" في مستهل حديثها لـ"الدستور": تم الطلاق بيني وبين زوجي منذ سنة ونصف السنة، بعد مشاكل وخلافات كثيرة ورفضه كل الحلول الودية، لذلك حررت ضده عدة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق أبنائي منه، وحكمت لي المحكمة بالتمكين من مسكن الزوجية لأني حاضنة لأطفال صغار، وذلك برغم زواجه في شقة الزوجية وعلى قائمة منقولاتي.

وأضافت في دعواها التي تحمل رقم ٧٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤: تمكنت من الإقامة والعيش في شقة الزوجية أنا وأطفالي، لكن المؤسف في الأمر أن الشقة كانت بمنزل عائلته، وحاولوا بكل الطرق الممكنة إخراجي منها عنوة لكني قررت الصمود من أجل أطفالي الصغار.



وتابعت: لكن المؤسف أن الأمر ازداد سوءًا بسبب تصرفاتهم الغريبة ولم يراعوا أن معي أطفالًا، فكانوا يقطعون الكهرباء والمياه علينا، ويغلقون البوابة الرئيسية باستمرار ولا تفتح إلا بعد مشاجرة ومشاكل كبيرة بيننا وفي إحدى المرات تأخرت نجلتي الكبيرة على امتحانها ومنعت من الدخول وامتحنت المادة في الدور الثاني.



واستكملت السيدة: كل هذه الأمور تحملتها من أجل إقامة أبنائي في شقة ولا يكونون عالة على أي شخص حتى لو أشقائي، لكن لجأ طليقي إلى حيل شيطانية أخرى لإخراجنا من الشقة ونجح فيها بالفعل، فكان يقوم بإخافة أبنائه وترهيبهم بأصوات أو أشكال على السلالم أو بسطح المنزل وإقناعهم بوجود عفاريت في المنزل، لأن هذه الشقة كان قد قتل بها أحد الأشخاص من قبل.

وأخيرًا: حاولت بكل الطرق إقناعهم أن هذا الكلام ليس صحيحًا ومجرد حيل لإخافتهم وترك الشقة له لكن بلا جدوى، فأصبح أبنائي يعانون من مشاكل نفسية وخوف ورهبة طول الوقت بسببه لذلك تركنا الشقة ولجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضده لإجباره على دفع أجر مسكن لأبنائه.