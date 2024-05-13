بريطانيا: وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل سيقوى حماس

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأحد، إن وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل "ليس مسارا حكيما" ولن يؤدي إلا إلى تقوية حماس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستسير على خطى الولايات المتحدة في التهديد بوقف إمدادات الأسلحة الهجومية لإسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح، قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، إن المقارنة بين البلدين لن تكون عادلة، لأن بريطانيا، على عكس الولايات المتحدة، تقدم كمية صغيرة للغاية من الأسلحة لإسرائيل.

وجاءت أبرز ما جاء في تصريحات كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأحد، قدمت المملكة المتحدة أقل من 1 بالمائة من الأسلحة لإسرائيل، وهي ليست موردا حكوميا، ولدينا نظام ترخيص ويمكن إغلاق هذه التراخيص إذا تبين أن هناك خطرا جديا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن المملكة المتحدة لم تدعم هجوما كبيرا في رفح بدون خطة واضحة حول كيفية حماية المدنيين، وقال إن نشر قوات بريطانية على الأرض في غزة كجزء من الجهود الدولية لتوزيع المساعدات سيكون مخاطرة لا ينبغي لنا أن نخوضها.

وأيضا وضع جنود بريطانيين على الشاطئ ليس في الواقع خطوة جيدة، بدلا من ذلك، من المرجح أن يتم تسليم المساعدات بواسطة مقاول.