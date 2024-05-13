الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق فهمي لـ"الشاهد": إسرائيل أصبحت منبوذة وتعيش لحظة فارقة في تاريخها

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إن عدم مشاركة حزب الله في حرب غزة والاكتفاء بإطلاق الصواريخ يأتي تحت ما يسمى بقدرة الاشتباك المباشر وغير المباشر دون إيلام الطرف الآخر.

أضاف فهمي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل لم تكن تتوقع أن تتعرض لضربة بمثل هذا الحجم من حماس، وكاننوا يتوقعون ذلك من حزب الله.

تابع "إسرائيل تنظر إلى فكرة البقاء في الإقليم لمدة 100 سنة وهى لم تكمل هذه المدة، لذلك إسرائيل تعيش لحظة فارقة في تاريخها ليس لها علاقة فقط بحماس أو المقاومة وإنما أصبحت دولة منبوذة بالمنطقة، وبالتالي يتحدثون عن شروط قبولهم في الإقليم، إسرائيل عملت معاهدة سلام مع أكبر دولة عربية وهي مصر ثم الأردن وبعض الدول العربية ومع ذلك بقيت إسرائيل في دائرة نفسية أو سيكولوجية لماذا يكرهنا المصريون والعرب".

أشار إلى أن إسرائيل وقعت على معاهدة سلام رسمية والسلام الرسمي مُحافظ عليه بتجربة سلام جيدة:"على المستوى الشعبي اللي في القلب في القلب".

طارق فهمي الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الجيش الإسرائيلي إسرائيل

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