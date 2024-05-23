الباز: الإعلام المصري رفع من درجة الوعي لدى المواطنين بالقضية الفلسطينية

علق الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على مدى تأثير رواية الـ CNN وأكاذيبها بشأن أن مصر هي السبب في تعطيل المفاوضات الخاصة بالقضية الفلسطينية، قائلًا: "إن هناك أناس بعيدة تمامًا عن المجال السياسي والإعلامي، حيث أنهم متلقون عاديون لكنهم استبقوا فكرة تكذيب رواية الـ CNN، بل والسخرية منها، وهو ما يؤكد مدى الوعي الذي قام بها الإعلام المصري لدى الجمهور في هذه القضية، خاصة في ظل اعتبار الـCnn بخاري الإعلام، فكل ما تنشره صحيح ولا يقبل الشك، فإذا بك تجد أناس من مجالات مختلفة ومن مستويات مختلفة يكذب ويرفض الرواية على إطلاقها لأنه يرى أن الرواية غير منطقية".

مصر تشرح نفسها قبل أن يفكر الآخر

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن الإعلام المصري رفع من درجة الوعي لدى المواطنين بالقضية الفلسطينية، كما أن الممارسات الإعلامية المصرية تتسم بحالة من الافصاح الدائم والمستمر الذي يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معقبًا: "هذه من المرات القليلة التي نرصدها وتتصف بالامتلاك المسبق للمعلومات والمواقف وأن مصر تشرح نفسها حتى قبل أن يفكر الآخر".