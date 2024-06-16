الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم الدمار.. الفلسطينيات يصنعن كعك العيد على أنقاض منازلهم (صور)

الفلسطينيات يصنعن
الفلسطينيات يصنعن كعك

بالرغم من الدمار وفقدان الأحباب بسبب المجازر الصهيونية والقتل والتهجير يحاول الفلسطينيات في غزة صناعة بهجة مختلفة في عيد الأضحى المبارك لعام 2024 مع أجواء الفرح لأطفالهم.

ووسط الدمار وبعد عشرات الالاف من الشهداء والمصابين خرجت الفلسطينيات في صباح اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، الى ما تبقى لديهم من ساحات ليحتفلوا بالعيد، وذلك لنشر البهجة والسعادة على الأهالي والأطفال.

وبالرغم من أغلبية الأطفال يرتدون ملابس عادية، ولم يستطيعوا شراء ملابس العيد، بسبب الظروف الصعبة التي فرضها العدوان وتدمير الأسواق والمحال التجارية، إلا أنهم لم يستسلموا أبدًا للحزن، والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وفي هذا التقرير يعرض “الدستور” ألبوم صور من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك رغم الدمار واستشهاد الكثير من الأهالي بغزة، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

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بالونات بعلم فلسطين.. الآلاف من المصليين فى ساحة صلاة العيد بسيدى بشر

الفلسطينيات يصنعن كعك عيد الأضحى على أنقاض منازلهم (صور)

نعرض لكم ألبوم صور من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك على الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيات في مدينة خان يونس جنوب القطاع إليكم التفاصيل كما يلي:

الفلسطينيات يصنعن كعك عيد الأضحي على أنقاض منازلهم 
الفلسطينيات يصنعن كعك عيد الأضحي على أنقاض منازلهم 
الفلسطينيات يصنعن كعك عيد الأضحي على أنقاض منازلهم 
الفلسطينيات يصنعن كعك عيد الأضحي على أنقاض منازلهم 

الصحة الفلسطينية

وفي سياق متصل، كانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن تلك المجازر راح ضحيتها ٣٠ شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى ٩٥ آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا.

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