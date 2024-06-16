الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم سيدات.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بـ4 محافظات

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (دمياط – الجيزة - الفيوم – جنوب سيناء) من تحقيق نتائج إيجابية.

 

مديرية أمن دمياط

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة رأس البر، تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9) وقائع أخرى، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (عاطل) أمكن ضبطه والمسروقات داخل مخزن ملكه بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.

 

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 سيدات) بدائرة قسم شرطة الدقى لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل مسكن كائن بدائرة القسم.. بمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة، وأرشدن عن المبلغ المالى المستولى عليه، وأضفن بقيامهن بالتصرف فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميل "سيئ النية" (مالك محل مصوغات) ضبط وأرشد عن المسروقات.

 

مديرية أمن الفيوم 

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من صندوق الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

 

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى (عملات "أجنبية، محلية"متعلقات شخصية) من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبحوزته الحقيبة بكامل محتوياتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الأجهزة الأمنية مكافحة ‏جرائم جرائم السرقات مكافحة الجريمة العناصر الإجرامية

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