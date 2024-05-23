محمد الباز يعلق على أكاذيب الـcnn: أمر دفعت به وسائل الإعلام الإسرائيلية

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن انفعال رجل الشارع بالخبر يختلف عن انفعال المسئول ويختلف عن رجل المعلومات في الأجهزة السيادية، في حين أن انفعال الإعلامي يختلف تمامًا، فهو يهتم بكيفية الحدوث وسببه، لافتًا إلى أن ما قيل في الـcnn بأن مصر هى السبب في تعطيل المفاوضات هو أمر دفعت به وسائل الإعلام الإسرائيلية أربع مرات.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن هذه المعلومة التي نشرتها الـcnn لم تلق قبولًا لدى الناس لعدة أسباب؛ السبب الأول هو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ليس لها هذا التأثير وليست لها هذه المصداقية، لافتًا إلى أنه في الأحداث الأخيرة فقدت جزءًا كبيرًا من اعتقاد الناس بأنها تقول شيئًا صحيحًا.