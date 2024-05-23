الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع تواصل العدوان وترقب قرار "العدل الدولية".. إسرائيل غارقة فى مستنقع غزة

غزة
غزة

كثفت قوات الاحتلال قصفها على غزة، في اليوم الـ230 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيًا خلال الساعات الماضية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى العودة وأمر الطواقم الطبية والمرضى بإخلائه، في وقت تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة بالقطاع.

"العدل الدولية" تصدر قرارها غدًا بشأن وقف الهجوم على رفح 

وأعلنت محكمة العدل الدولية عن أنها ستصدر حكمها غدًا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

بينما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم، عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة.

وفي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد اجتياح استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة 21 آخرين جراح 3 منهم خطيرة.

متحدث إسرائيلي: لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إنه لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاوميها يدكون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف الهاون.

انقسام إسرائيلي

وأظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن 48% من الإسرائيليين يرون أنه لا يمكن إخضاع حماس، مقابل 35% يرون ذلك ممكنًا.

كما أظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين يرون الضغط العسكري كفيلًا بتحقيق تبادل للأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، بينما دعا 40% لإبرام صفقة تبادل وإنهاء الحرب على غزة.

انتشار الأمراض المعدية في غزة

من جهتها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن عدد المصابين بالأمراض المعدية يتزايد في قطاع غزة، وفق ما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية.

وقالت الأونروا إن عدد المصابين بالأمراض المعدية، بما في ذلك الإسهال والتهاب الكبد الوبائي "إيه" آخذ في الارتفاع بغزة.

وأضافت أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية، لكن الملاجئ المكتظة ومحدودية الصرف الصحي بسبب النزوح القسري تشكل مخاطر صحية شديدة على أهالي غزة.

زعزعة اقتصاد الضفة

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزعزع استقرار اقتصاد الضفة، وأن التحرك لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي قد يؤجج أزمة إنسانية.

غزة الاحتلال الحرب جنوب أفريقيا العدل

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