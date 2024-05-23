الإغاثة الطبية الفلسطينية: الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة وصلت إلى حد كارثى

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وصلت إلى حد كارثي، حيث وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 80 ألفًا، وهو ما يزيد العبء على الطواقم الطبية، خاصة المستشفيات التي تستقبل يوميًا المئات من المصابين.



وقال الدكتور ياغي- في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "إن القوات الإسرائيلية مستمرة في اقتحام المستشفيات وتعمل على خروجها من الخدمة بسبب منع دخول المساعدات وقصفها المتتالي على رفح، ولا سيما معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات منهارًا تمامًا.

وأضاف أن قوات الاحتلال تسببت في خروج عدد من مستشفيات أخرى عن العمل، والتي كانت تعمل بشكل جزئي، بالإضافة إلى حصار مستشفى العودة شمال غزة لليوم الرابع على التوالي وإجبار المرضى والعاملين داخل المستشفى على الخروج منه ويعمل به الآن عدد محدود من الطواقم الطبية، وأيضا حصار مستشفى كمال عدوان الذي تعرض لاقتحام مسبق في شهر نوفمبر الماضي وعاد إلى العمل بشكل جزئي.



وأوضح أن باقي المستشفيات التي ما زالت تعمل بشكل جزئي تعاني حاليا من نقص الوقود وهي مهددة بالتوقف والخروج عن الخدمة بعد 18 يوما من غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود.

وأشار إلى أننا نشهد يوما بعد يوم كارثة صحية تزداد وتتفاقم وما زال المجتمع الدولي عاجزا عن تقديم يد العون للخروج من هذه الأزمة الإنسانية في غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال سابقا "إن القتال الدائر بالقرب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح يصعب مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، مؤكدا الدور الحيوي الذي يلعبه معبر رفح في إدخال المساعدات.