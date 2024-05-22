الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد المقال الكاذب.. ضياء رشوان يتحدى "CNN" أن تنسب الادعاءات لمصادر رسمية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

تحدى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، موقع CNN الأمريكي أن ينسب الادعاءات التي نشرها عن مصر إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة.

وطالب "رشوان" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" الموقع الأمريكي وكل وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها مصادر مطلعة.

كما أكد أن مصر ترفض بصورة قاطعة تلك الادعاءات، وتم توجيه خطاب رسمي لموقع CNN، يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالب الموقع بنشر الرد المصري فوريًا.

وأضاف أن الموقع قد استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعضًا من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان.

CNN مقال CNN مصر وساطة مصر ضياء رشوان مساء dmc

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