الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: مزاعم CNN هدفها تشويه الدور المصرى بمفاوضات وقف الحرب فى غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تنفي ادعاءات CNN وتنذر بانسحابها الكامل من جهود الوساطة لإطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقع CNN نشر مقالًا  بعنوان "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، محض ادعاءات خالية من أية حقائق.

وأشار إلى أن المقال لا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفقًا لقواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميًا.

وأوضح: "نتحدي أن ينسب موقع CNN تلك الادعاءات التي نشرها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة".

وطالب رشوان وسائل الإعلام الدولية بتحري الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، متابعًا: "وجّهنا خطابًا رسميًا لموقع CNN يوضح رفض مصر ادعاءات المقال ويطالب بنشر رد مصري فوري".

وأوضح أن موقع CNN نشر أجزاء من الرد المصري تضمن بعضًا من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان، مشيرًا إلى أن مثل هذه المزاعم غير الصادقة ربما تهدف إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكمل: "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".

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