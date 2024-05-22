الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم بجامعة السادات

جامعة السادات
جامعة السادات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعزيز مجالات العلوم والبحث العلمي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي.

تأتي هذه الخطوة إيمانًا بأهمية البحث العلمي في دفع عجلة التنمية وحل مشكلات المجتمع، حيث ستسهم الكلية الجديدة في مد القطاع الصناعي بحلول علمية مبتكرة، ودعم خطط الدولة لإنشاء مناطق صناعية في المنطقة المحيطة.

وعلاوة على ذلك، ستقوم كلية العلوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات، وستلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات الكليات القائمة والمزمع إنشاؤها في المستقبل، خاصة في المجالات الطبية والهندسية.

كلية العلوم جامعة السادات رؤية 2030

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